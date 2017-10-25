После гибели сотрудницы "Славянки Плюс" в кондитерской массе возбудили дело

БРЯНСК, 25 окт – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели сотрудницы кондитерской фабрики "Славянка Плюс" в Старом Осколе, упавшей в воронку машины с горячей кондитерской массой, сообщает СУСК РФ по Белгородской области.

"Следственным отделом по городу Старый Оскол следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", — говорится в сообщении.

Трагедия с женщиной, работавшей подготовителем пищевого сырья в АО "Славянка Плюс", произошла утром 20 октября. По версии следствия, 36-летняя сотрудница, управляя "Микс Машиной" для замешивания нагретой массы, упала в воронку машины с нагретой массой. Женщина скончалась от термического ожога на месте происшествия.

Как отмечает следствие, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Изъята документация по "Микс Машине", правилам охраны труда, назначена экспертиза соблюдения правил техники безопасности и иных правил охраны труда и иные экспертизы. Будет дана правовая оценка действиям должностных АО "Славянка Плюс", говорится в сообщении.