После гибели сотрудницы "Славянки Плюс" в кондитерской массе возбудили дело

БРЯНСК, 25 окт – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели сотрудницы кондитерской фабрики "Славянка Плюс" в Старом Осколе, упавшей в воронку машины с горячей кондитерской массой, сообщает СУСК РФ по Белгородской области.
Трагедия с женщиной, работавшей подготовителем пищевого сырья в АО "Славянка Плюс", произошла утром 20 октября. По версии следствия, 36-летняя сотрудница, управляя "Микс Машиной" для замешивания нагретой массы, упала в воронку машины с нагретой массой. Женщина скончалась от термического ожога на месте происшествия.
Как отмечает следствие, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Изъята документация по "Микс Машине", правилам охраны труда, назначена экспертиза соблюдения правил техники безопасности и иных правил охраны труда и иные экспертизы. Будет дана правовая оценка действиям должностных АО "Славянка Плюс", говорится в сообщении.