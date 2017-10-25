В здании больницы в Ярославле обнаружили трещину

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Медики переводят в различные медучреждения Ярославля пациентов детской больницы №1, так как в здании 1956 года постройки была обнаружена трещина, сообщило правительство области в среду.

"В стене здания первой детской больницы 1956 года постройки обнаружена трещина … С целью обследования здания для последующего принятия решения по его эксплуатации и в целях безопасности, пациентов в качестве временной меры госпитализируют в другие медицинские организации города Ярославля", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что амбулаторно-поликлиническая помощь будет перераспределена в другие поликлинические подразделения этой же больницы. Специалисты проводят в больнице строительную экспертизу.