На юго-востоке Москвы мужчина задушил девушку во время ссоры

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Правоохранители задержали в Москве мужчину, подозреваемого в убийстве своей знакомой во время ссоры на юго-востоке столицы, сообщает в четверг Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

"По данным следствия, утром 22 октября 2017 году 29-летний мужчина, находясь вблизи пруда по Волгоградскому проспекту, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, задушил 26-летнюю знакомую девушку. После этого он скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. Во время проведения следственных действий он признал вину в инкриминируемом деянии, добавили в ведомстве.

"Сегодня следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в СК.