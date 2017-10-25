СК выясняет, был ли пьян полицейский из Югры, задавивший подростка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Следователи выясняют, был ли пьян югорский полицейский в момент ДТП, в котором погиб 15-летний подросток, сообщает в среду СУ СК по ХМАО.

По данным ведомства, 29 сентября в поселке Перегребное Октябрьского района ХМАО столкнулись УАЗ под управлением сотрудника ГИБДД и мотоцикл с 15-летним подростком. Юноша погиб. По факту возбудили дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Расследование было взято на контроль центральным аппаратом СКР.

"Версия о нахождении подозреваемого в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения проверяется следственным путем. Действиям подозреваемого будет дана всесторонняя и объективная оценка", — уточняет ведомство.

По информации СУ СК РФ по ХМАО, в настоящее время "ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, назначена автотехническая экспертиза, которая позволит установить механизм ДТП и кем были допущены нарушения установленных правил дорожного движения".

Региональное управление отмечает, что один из проходящих по делу свидетелей заявил о наличии у него видеозаписи с места ДТП, но отказался ее предоставлять. В итоге, телефон с записью изъяли в ходе обыска.

"Кроме этого, не соответствует действительности опубликованная информация о том, что подозреваемый является родственником сотрудника Следственного комитета", — подчеркивает СУ СК.