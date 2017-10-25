МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Глава совета депутатов Красносельского района Москвы, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин сообщил РИА Новости, что в больнице скончался активист движения Алексей Строганов. По словам Яшина, в ближайшую субботу он намерен обратиться в СК с просьбой расследовать смерть активиста.

Яшин рассказал, что последние два месяца Строганов находился в коме после того, как на него напали и ударили железной трубой по голове.

"До сих пор нет уголовного дела, нам удалось это выяснить. Поэтому на ближайшем совете депутатов планируем направить запрос в СК в субботу с требованием возбудить уголовное дело и начать хоть какие-то следственные действия", — сказал Яшин РИА Новости в среду.

Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Он добавил, что особых подробностей происшествия не знает.

"Дело в том, что мы узнали об этом только вчера. Алексей пропал со связи примерно два месяца назад и, это было довольно странно потому что он член избирательной комиссии и в день голосования даже не появился просто никто не знал, где он находится", — сказал Яшин.