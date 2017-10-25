Суд перенес процесс о конфискации миллиардов полковника Захарченко

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Никулинский суд Москвы перенес на 2 ноября подготовительную беседу со сторонами по иску Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованных денег и имущества скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко, следует из базы суда.

Изначально заседание было назначено на 13 ноября, но затем суд приблизил дату рассмотрения иска, перенеся подготовительную беседу на 2 ноября. Сам иск, как следует из базы суда, зарегистрирован 19 октября.

Общая сумма имущества Захарченко, подлежащего взысканию в доход государства, составляет примерно 9 миллиардов рублей: это 27 квартир и машиномест в элитных районах Москвы, а также 4 дорогих автомобиля, зарегистрированные на родственников и знакомых Захарченко.

В случае удовлетворения иска Генпрокуратуры, эти объекты, возможно, уйдут с молотка через электронный аукцион, но часть активов может остаться за Росимуществом, заявлял РИА Новости адвокат, кандидат юридических наук Игорь Носков.

Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет РФ.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.