СК провел обыск в Роскомнадзоре в рамках дела о мошенничестве

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Следственный комитет провел обыск в здании Роскомнадзора по делу о мошенничестве в ведомстве и планирует допросить ряд сотрудников, заявил следователь в Мосгорсуде.

Мосгорсуд рассматривает жалобу на решение о домашнем аресте пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского. Ранее суд отправил под домашний арест до 7 ноября Ампелонского, главу аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова и начальника правового управления Бориса Едидина по делу о мошенничестве.

"На сегодняшний день ни один сотрудник Роскомнадзора не допрошен, но мы планируем это сделать, уже составлен план следственных действий", — сказал следователь.

Он добавил, что в здании ведомства был проведен обыск. "Были получены доказательства причастности обвиняемых к мошенничеству", — отметил представитель СК.

Согласно данным в карточке дела, уголовное дело расследуется по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Фабула обвинения официально не сообщается, фигурантам грозит до 10 лет заключения.