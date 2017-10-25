В Омске проверяют информацию об избиении воспитанника школы-интерната

НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Следователи СК в Омске проверяют распространенную в СМИ информацию о том, что четверо воспитанников омской адаптивной школы-интерната избили 13-летнего мальчика, сообщает в среду Следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что в интернете и ряде СМИ опубликовано видео и информация о том, что четверо воспитанников омской адаптивной школы-интерната в возрасте от 13 до 17 лет избили 13-летнего мальчика из этого же интерната за сломанные наушники.

"Следственными органами СК РФ по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка. В ходе проверки следователями будут не только тщательно выяснены все обстоятельства и причины произошедшего, проверены условия проживания детей в школе-интернате, но и дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц этого детского учреждения", — говорится в сообщении.

Руководителей, воспитателей и учителей интерната проверят на то, как они обеспечивают досуг и контроль за поведением воспитанников, создают безопасные условия проживания несовершеннолетних.

"По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавили в управлении.