Защита пресс-секретаря Роскомнадзора просит разрешить ему ходить на работу

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Защита пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, находящегося под домашним арестом по делу о мошенничестве, просит разрешить ему ходить на работу, говорится в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде.

Мосгорсуд в среду рассматривает жалобу на решение о домашнем аресте Ампелонского.

"Защитник просит изменить меру пресечения на подписку о невыезде с возможностью осуществлять свои трудовые обязанности", — огласила материалы дела судья.

Ранее суд отправил под домашний арест до 7 ноября главу аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова, пресс-секретаря этого ведомства Вадима Ампелонского и начальника правового управления Бориса Едидина по делу о мошенничестве.

Согласно данным в карточке дела, уголовное дело расследуется по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Фабула обвинения официально не сообщается, фигурантам грозит до 10 лет заключения.