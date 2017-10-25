Защита пресс-секретаря Роскомнадзора просит разрешить ему ходить на работу

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Защита пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, находящегося под домашним арестом по делу о мошенничестве, просит разрешить ему ходить на работу, говорится в материалах дела, оглашенных в Мосгорсуде.
"Защитник просит изменить меру пресечения на подписку о невыезде с возможностью осуществлять свои трудовые обязанности", — огласила материалы дела судья.
Ранее суд отправил под домашний арест до 7 ноября главу аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова, пресс-секретаря этого ведомства Вадима Ампелонского и начальника правового управления Бориса Едидина по делу о мошенничестве.
Согласно данным в карточке дела, уголовное дело расследуется по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Фабула обвинения официально не сообщается, фигурантам грозит до 10 лет заключения.