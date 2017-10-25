В Самаре монумент погибшим полицейским облили краской

САМАРА, 25 окт — РИА Новости. Сотрудники МВД задержали подростков, подозреваемых в порче монумента, установленного в память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить лиц, причастных к порче монумента. Ими оказались двое 17-летних местных жителей", — сказала Волк.

По данным МВД РФ, утром 24 сентября неизвестные облили краской памятник "На страже правопорядка", установленный в центре Ульяновска. Затем вандалы скрылись. В полиции отметили, что в результате действия неизвестных памятнику был нанесен имущественный вред.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ "Вандализм". Как сообщили в МВД РФ, в отношении подозреваемых сейчас проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Во время обыска по местам жительства молодых людей, полицейские обнаружили и изъяли одежду со следами краски, схожей по цвету с краской, которой был облит памятник. Подростки на допросе не смогли четко пояснить мотивы совершенного поступка.