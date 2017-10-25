В Красноярске на борту самолета скончался пассажир

КРАСНОЯРСК, 25 окт — РИА Новости. Житель Новосибирска скончался на борту самолета в аэропорту Красноярска перед вылетом в Новосибирск, сообщила официальный представитель Западно-Сибирского СУСК на транспорте Яна Стрижева.

По ее данным, инцидент произошел в среду утром в аэропорту Емельяново, скончался мужчина из Новосибирска 1953 года рождения.

"По предварительным данным, после посадки в самолет до начала вылета состояние его здоровья резко ухудшилось и, не смотря на принятые меры, мужчина скончался", — сказала Стрижова.

По данному факту красноярский следственный отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте проводит доследственную проверку.