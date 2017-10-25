Прокуратура установила причину смерти пяти человек при пожаре на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Люди, погибшие при пожаре в городе Серов Свердловской области, по предварительным данным, отравились угарным газом, сообщает в среду региональная прокуратура.

Как сообщалось ранее, в ночь на 25 октября в Серове на улице Сосьвинской на площади 120 квадратных метров загорелся одноэтажный дом на несколько квартир. В результате погибли пенсионерка, две женщины и две девочки. По факту возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

"По предварительной информации, пожар начался с крыльца из-за неосторожного обращения с огнем. Накануне хозяйка квартиры № 1 и ее знакомая, 1970 года рождения, курили на крыльце и распивали спиртные напитки. Хозяйка квартиры, ее дети, а также ее знакомая предварительно погибли от отравления угарным газом", — сообщает ведомство.

По данным прокуратуры, сейчас устанавливается, когда в этом доме "проводилась проверка уполномоченными органами электротехнического оборудования на предмет пожарной безопасности".

Свердловское СУСК отмечает, что, предварительно, следов насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.