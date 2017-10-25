В Саратове неизвестный застрелил предпринимателя

Вид на спальный район в Саратове. Архивное фото

Вид на спальный район в Саратове. Архивное фото

САРАТОВ, 25 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правоохранительные органы Саратова разыскивают убийцу, застрелившего вечером во вторник местного предпринимателя, сообщило в среду областное управление СК РФ.

Местные СМИ сообщили, что убит гендиректор строительной компании "Возрождение-КДМ" Джейхун Джафаров.

По данным СК, 55-летний бизнесмен был обнаружен мертвым с пулевым ранением груди вечером во вторник у частного дома на улице Зоологическая в Саратове.

"В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к убийству мужчины, а также причин и обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".