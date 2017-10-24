В пермской больнице умер колумбиец, получивший травму в спортзале

УФА, 24 окт — РИА Новости. Колумбиец, получивший травму в спортивном зале в Перми, скончался в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Пермскому краю Ирина Незнамова.

По словам собеседницы агентства, трагедия произошла 16 октября в Мотовилихинском районе в Перми.

"Гражданин Республики Колумбия, который ранее получил травму в спортивном зале, был доставлен в больницу, где скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей", — сообщила РИА Новости Незнамова.

Она добавила, что следователи производят выемку медицинских документов, допрашивают свидетелей и руководство спортивного зала.