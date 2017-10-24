Суд в Москве 3 ноября проведет слушания по делу наемника из полка "Азов"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бабушкинский районный суд Москвы 3 ноября проведет слушания по делу россиянина Романа Железнова, уехавшего на Украину и воевавшего в составе украинского националистического батальона "Азов", сообщили РИА Новости в суде.

"Состоятся предварительные слушания по делу", — сказали в суде.

Железнову вменяется статья УК РФ 359 "Участие наемника в вооруженном конфликте". Он так и не вернулся в Россию, поэтому дело будет рассмотрено заочно. Украинская сторона его выдавать отказалась.

Ранее СК РФ сообщал, что Железнов, открыто афишировавший свою принадлежность к российским неофашистам, весной 2014 года связался с украинскими националистами, после чего приехал на Украину и добровольно вступил в состав нацбатальона "Азов".

Прибыв на Украину, Железнов, по данным следствия, прошел специальную подготовку на базах "Азова", научился обращаться с оружием, взрывчатыми веществами, получил необходимые знания о военной стратегии и тактике. С 2014 по 2016 годы россиянин вместе с другими бойцами подразделения участвовал в боевых действиях на территории юго-востока Украины против ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики.