Суд приступил к рассмотрению дела экс-борца с коррупцией Астафурова

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бывший оперативник управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Сергей Астафуров отказался признать вину по делу о фальсификации доказательств по делу владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд приступил к рассмотрению дела по существу. Подсудимый отказался признать вину", — отметили в пресс-службе. К исследованию доказательств суд приступит 25 октября.

Басманный суд санкционировал арест полицейского по делу о превышении полномочий в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова. Оперативнику вменяется причинение тяжких последствий в виде задержания подозреваемого, предъявление обвинения и избрание меры пресечения фигурантам дела. Астафуров ранее называл свое дело "заказом" и "местью олигарха Комарова".

Астафуров работал в управлении "М" ГУЭБиПК, которое занималось пресечением экономических преступлений в области металлургии.