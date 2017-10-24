Суд приступил к рассмотрению дела экс-борца с коррупцией Астафурова

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бывший оперативник управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Сергей Астафуров отказался признать вину по делу о фальсификации доказательств по делу владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Басманный суд санкционировал арест полицейского по делу о превышении полномочий в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрея Комарова и его адвоката Александра Шибанова. Оперативнику вменяется причинение тяжких последствий в виде задержания подозреваемого, предъявление обвинения и избрание меры пресечения фигурантам дела. Астафуров ранее называл свое дело "заказом" и "местью олигарха Комарова".
Астафуров работал в управлении "М" ГУЭБиПК, которое занималось пресечением экономических преступлений в области металлургии.