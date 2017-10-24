Бизнесмен в Петербурге осужден за хищения при закупке кондиционеров для СК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга во вторник приговорил к году и 10 месяцам колонии коммерсанта Сергея Касаткина, который похитил 36 миллионов рублей при поставке кондиционеров для зданий Следственного комитета РФ, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

"Суд посчитал доказанным, что Касаткин совершил мошенничество в особо крупном размере, а именно, являясь подрядчиком при ремонте зданий СК РФ, похитил 36 миллионов рублей, поставив товары (кондиционеры) худшего качества, чем было предусмотрено технической документацией… Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год 10 месяцев в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Касаткин вину признал и деятельно раскаялся.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что фигурантами дела о мошенничестве стали также экс-руководитель управления капитального строительства главного управления обеспечения деятельности СК РФ Алексей Скачков и его коллега Александр Шкутов. По информации издания, Скачков и Шкутов обвиняются в хищении 25 миллионов рублей, выделенных на кондиционеры для СК.

Поводом для возбуждения дела, как сообщал "Коммерсант", стал тендер на поставку и монтаж восьми мультизональных систем и 52 кондиционеров в четырех зданиях СК в Москве. Сумма контракта в 65 миллионов рублей была завышена примерно на 25 миллиона рублей, отмечалось в газете. По данному факту было открыто дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантами которого помимо Скачкова и Шкутова стали два бизнесмена Сергей Касаткин и Александр Плесовских. Издание отмечало, что по некоторым данным, общий ущерб составил до 300 миллионов рублей.