Судмедэксперту по делу о пьяном мальчике в Балашихе пригрозили увольнением

Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе (74)

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В ситуации с судмедэкспертом, который признал погибшего в ДТП мальчика пьяным, разберется инспекция, в случае нарушений он будет уволен, губернатор Московской области Андрей воробьев.

"Разберется инспекция соответствующая. Если были нарушения, будет уволен", — сказал Воробьев журналистам.

"Будут результаты. Если будет подтверждение, то, конечно, будет уволен", — добавил он.

На прошлой неделе СК России сообщил, что экспертиза по резонансному делу о гибели мальчика в ДТП под Балашихой была проведена ненадлежащим образом: судмедэксперт допустил загрязнение образца крови спиртообразующей микрофлорой, что привело и процессу спиртового брожения.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница Ольга Алисова за рулем автомобиля насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".