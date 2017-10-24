В Приамурье троих несовершеннолетних подозревают в убийстве бездомного

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 окт — РИА Новости. Двух 17-летних подростков и 14-летнего школьника в Амурской области подозревают в убийстве мужчины без определенного места жительства, возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК по Амурской области во вторник.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасном для жизни человека и повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

"По версии следствия, в ночь на 20 октября 2017 года в одном из расселенных домов города Свободный подозреваемые на почве личных неприязненных отношений жестоко избили мужчину 1967 года рождения без определенного места жительства, нанеся ему множественные удары по голове и телу. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался спустя непродолжительное время на месте преступления, где и был обнаружен местными жителями", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 17-летние подозреваемые — студенты одного из учреждений начального профессионального образования Свободного, в отношении них Свободненским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Школьник находится под подпиской о невыезде. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне Мосгорсуд приговорил к заключению на сроки от девяти с половиной лет до пожизненного пятерых участников банды, убивших 14 бездомных "для очистки города". Они познакомились в интернете и убийства бездомных называли "чисткой". Свои преступления члены банды совершали с июля 2014 по февраль 2015 года в Москве, Московской и Ярославской областях.