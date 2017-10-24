В Приамурье троих несовершеннолетних подозревают в убийстве бездомного

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 окт — РИА Новости. Двух 17-летних подростков и 14-летнего школьника в Амурской области подозревают в убийстве мужчины без определенного места жительства, возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК по Амурской области во вторник.
"По версии следствия, в ночь на 20 октября 2017 года в одном из расселенных домов города Свободный подозреваемые на почве личных неприязненных отношений жестоко избили мужчину 1967 года рождения без определенного места жительства, нанеся ему множественные удары по голове и телу. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался спустя непродолжительное время на месте преступления, где и был обнаружен местными жителями", — говорится в сообщении.
Уточняется, что 17-летние подозреваемые — студенты одного из учреждений начального профессионального образования Свободного, в отношении них Свободненским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Школьник находится под подпиской о невыезде. Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Накануне Мосгорсуд приговорил к заключению на сроки от девяти с половиной лет до пожизненного пятерых участников банды, убивших 14 бездомных "для очистки города". Они познакомились в интернете и убийства бездомных называли "чисткой". Свои преступления члены банды совершали с июля 2014 по февраль 2015 года в Москве, Московской и Ярославской областях.