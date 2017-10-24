В Архангельске женщина избила сына, прятавшего ее деньги на выпивку

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Женщине из Архангельска дали три года и три месяца условно за систематическое избиение своего сына в нетрезвом виде, мать была недовольна тем, что ребенок прятал от нее банковскую карту, чтобы женщина не смогла купить алкоголь, сообщается на сайте СК РФ.
Женщина обвиняется по статьям "истязание несовершеннолетнего" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним".
По данным СК, на протяжении полугода нетрезвая женщина систематически оскорбляла и избивала ремнем 11-летнего сына. В настоящее время потерпевший проживает с бабушкой.