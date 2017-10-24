В Архангельске женщина избила сына, прятавшего ее деньги на выпивку

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Женщине из Архангельска дали три года и три месяца условно за систематическое избиение своего сына в нетрезвом виде, мать была недовольна тем, что ребенок прятал от нее банковскую карту, чтобы женщина не смогла купить алкоголь, сообщается на сайте СК РФ.

"Мальчик пояснил следователю, что мама на него сердилась из-за того, что он забирал ее банковскую карту. Он действительно брал ее без спроса, чтобы она не смогла купить спиртные напитки. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется по статьям "истязание несовершеннолетнего" и "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним".

По данным СК, на протяжении полугода нетрезвая женщина систематически оскорбляла и избивала ремнем 11-летнего сына. В настоящее время потерпевший проживает с бабушкой.