СК запросит у Израиля медицинскую документацию о напавшем на Фельгенгауэр

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российские следователи запросят у Израиля медицинскую документацию о Борисе Грице, напавшем на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В понедельник гражданин Израиля и РФ Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, во вторник Пресненский суд принял решение арестовать обвиняемого на два месяца. Также ему предъявлено обвинение.

"Необходимо отметить, что обвиняемый долгое время не проживал в России, в связи с чем будут направлены международные запросы о правовой помощи с целью получения медицинской документации о состоянии здоровья Грица по месту его проживания. В частности, с израильской стороной такое взаимодействие у российских компетентных органов налажено и, как правило, конструктивно", — сказала она.

Петренко подчеркнула, что эти документы необходимы экспертам-психиатрам для того, чтобы установить объективную картину состояния здоровья обвиняемого и только после их изучения и исследования психического состояния Грица эксперты смогут ответить на вопрос, отдавал ли обвиняемый отчет своим действиям в момент преступления.