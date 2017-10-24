В Рязани девять человек остаются в больницах после аварии с автобусом

ВОРОНЕЖ, 24 окт — РИА Новости. Девять человек остаются в больницах после аварии с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Рязани, тяжело пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.

Столкновение микроавтобуса Ford с легковыми автомобилями Hyundai Accent и Hyundai Elantra в Рязани произошло в 21.07 мск понедельника. По данным следствия, травмы получили 18 человек, в том числе 14 пассажиров микроавтобуса, среди которых трое детей.

"Всего пострадавших было 16. Шестерым оказана амбулаторная помощь, отпущены сразу. Госпитализированы девять, из них три подростка 15 и 16 лет. Одна пациентка в состоянии средней тяжести, остальных завтра-послезавтра отпустят, в основном ушибы", — сказал собеседник агентства.

Информацию о том, что среди пострадавших нет "тяжелых" РИА Новости подтвердили и в следственном управлении СК РФ региона, отметив, что характер травм — переломы, ушибы и ссадины.

СК начал доследственную проверку по факту случившегося.

"По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на перекресток на желтый сигнал светофора. В результате столкновения микроавтобус отбросило на полосу встречного движения, где по инерции произошло столкновение с автомобилем и опрокидывание микроавтобуса на бок", — сообщает следствие.

СК устанавливает обстоятельства аварии, а также то, насколько соответствовала требованиям безопасности перевозка пассажиров микроавтобусом.