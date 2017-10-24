СК возбудил уголовное дело после убийства четырех военнослужащих в Чечне

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Следователи возбудили дело после убийства четверых военнослужащих Росгвардии в Чечне, сообщается на сайте СК РФ.

В понедельник около 16 часов в станице Шелковская Чеченской республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением, сообщил ранее департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии.

"По факту убийства четверых военнослужащих… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц)", — говорится в сообщении.