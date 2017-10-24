Обвиняемому в покушении на владельца ТЦ в Петербурге дали семь лет колонии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Обвиняемый в организации покушения на владельца торгово-развлекательного комплекса "Пулково-3" Михаил Кришьян получил семь лет колонии общего режима за рейдерский захват организации, сообщает Следственный комитет России.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Михаила Кришьяна. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями… "незаконное лишение свободы, мошенничество"… Приговором суда Кришьяну назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

По версии следствия, с сентября 2010-го по ноябрь 2011 года Кришьян в составе организованной преступной группировки предоставил заведомо подложные документы о замене руководства организации и таким образом смог распоряжаться имуществом ЗАО "ПТК "Строитель", которую захватили при силовой поддержке сотрудников частного охранного предприятия. Следствие утверждает, что при захвате организации незаконно был лишен свободы местный предприниматель.

В ведомстве напомнили, что в отношении Кришьяна расследуется уголовное дело об организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью владельца ТРК "Пулково-3", в результате которого пострадавший скончался, а также в организации убийства знакомого предпринимателя.

Ранее сообщалось, что Кришьян с ноября 2011 года находился в международном розыске по обвинению в заказном убийстве петербургского предпринимателя Алексея Волнухина в 2010 году и причастности к смерти владельца ТРК "Пулково-3" Михаила Карачева, застреленного в тот же период. Осенью 2015 года он был арестован в Таллине по запросу Интерпола и экстрадирован в Россию.