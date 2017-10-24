В СК рассказали о состоянии раненого московского восьмиклассника

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Жизни молодого человека, раненного в спину ножом на Черноморском бульваре в Москве, ничего не угрожает, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
"Сразу после случившегося пострадавший был госпитализирован в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент жизни молодого человека ничего не угрожает", — сказала Иванова.
Отмечается, что местонахождение нападавшего установлено, с ним проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.