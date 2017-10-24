В СК рассказали о состоянии раненого московского восьмиклассника

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Жизни молодого человека, раненного в спину ножом на Черноморском бульваре в Москве, ничего не угрожает, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что студент колледжа ударил ножом в спину 18-летнего восьмиклассника в сквере на юге Москвы. По данным следователей, вечером 23 октября юноша 2000 года рождения в ходе конфликта с бывшим одноклассником 1999 года рождения ударил его ножом в область поясницы и скрылся.

"Сразу после случившегося пострадавший был госпитализирован в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент жизни молодого человека ничего не угрожает", — сказала Иванова.

Отмечается, что местонахождение нападавшего установлено, с ним проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.