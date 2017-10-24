Обезглавивший приятеля "хабаровский Отелло" получил почти семь лет колонии

ХАБАРОВСК, 24 окт — РИА Новости. Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил подростка к шести годам и десяти месяцам лишения свободы за убийство и обезглавливание 19-летнего знакомого, которого он приревновал к девушке, сообщает во вторник СУСК РФ по Хабаровскому краю.
"Суд признал 17-летнего подростка виновным по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ему назначено наказание в виде шести лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подросток в ходе следствия дал признательные показания. По ходатайству следственных органов в отношении злоумышленника избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.
Активную роль в раскрытии и расследовании преступлений принимали сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.