Обезглавивший приятеля "хабаровский Отелло" получил почти семь лет колонии

ХАБАРОВСК, 24 окт — РИА Новости. Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил подростка к шести годам и десяти месяцам лишения свободы за убийство и обезглавливание 19-летнего знакомого, которого он приревновал к девушке, сообщает во вторник СУСК РФ по Хабаровскому краю.

Суд установил, что вечером 27 октября 2016 года осужденный вместе со своим знакомым гуляли по парку в Комсомольске-на-Амуре. Подросток стал упрекать приятеля в домогательствах к его девушке. Тот отрицал этот факт. Разговор принял агрессивный тон. Подросток достал из рюкзака нож и нанес оппоненту несколько ударов ножом, от которых тот скончался. После этого осужденный отделил голову от тела, положил в рюкзак и уехал домой. На следующий день он выбросил голову в реку Силинка. Через несколько часов подростка задержали. Голову позже достали из воды сотрудники МЧС.

"Суд признал 17-летнего подростка виновным по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего". Ему назначено наказание в виде шести лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подросток в ходе следствия дал признательные показания. По ходатайству следственных органов в отношении злоумышленника избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Активную роль в раскрытии и расследовании преступлений принимали сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.