Под Красноярском вынесли приговор мужчине, забившему насмерть приемную дочь

КРАСНОЯРСК, 24 окт — РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Красноярского края за сексуальное насилие и жестокое убийство приемной дочери, которую он таким образом воспитывал, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

По данным СК, в 2016 году семья из Нижнеингашского района края, у которой уже было двое детей, взяла на воспитание пятилетних брата с сестрой.

"Через месяц пребывания в приемной семье, отец… совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера… После этого, будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя с особой жестокостью, нанес потерпевшей более 50 ударов по голове и телу, от которых она умерла", — сказала Дегидь.

По ее словам, жена подсудимого объяснила, что не видела, как мужчина бил ребенка.

"Подсудимый вину признал частично, объяснив, что в его действиях не было желания убить ребенка, он просто хотел наказать девочку. После произошедшего мальчика изъяли из приемной семьи. Своих детей оставили в семье, поскольку мать родительских прав не лишена", — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, суд приговорил приемного отца к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.