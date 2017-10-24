В Рязани прокуратура начала проверку по факту ДТП с маршруткой

ВОРОНЕЖ, 24 окт — РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту аварии с участием маршрутного автобуса в Рязани, в которой пострадали 18 человек.

По данным СУСК по региону, 18 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса Ford с легковым автомобилем и последующим опрокидыванием маршрутки. По информации управления МЧС области, авария произошла в 21.07 понедельника.

"Прокуратура региона организовала проверку причин дорожной аварии с участием маршрутного такси, двигавшемуся по Куйбышевскому шоссе в Рязани, в котором находилось 14 человек, в том числе трое несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в результате аварии микроавтобус перевернулся на бок и задел автомобиль, стоящий на обочине.

"В рамках организованных надзорных мероприятий будет обращено внимание на соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения со стороны водителей транспортных средств, исполнение законодательства в сфере перевозок пассажиров, а также требований миграционного законодательства", — информирует надзорное ведомство.