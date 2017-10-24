МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 24 окт — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Рязани возросло до 18 человек, по предварительным данным, водитель выехал на перекресток на желтый сигнал светофора, сообщила пресс-служба СУСК РФ по области.
"По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на перекресток на желтый сигнал светофора. В результате столкновения микроавтобус отбросило на полосу встречного движения, где по инерции произошло столкновение с автомобилем Хендай Элантра и опрокидывание микроавтобуса на бок. В результате ДТП пострадали 18 человек, в том числе 14 пассажиров микроавтобуса, среди которых трое несовершеннолетних", — говорится в сообщении.
Добавляется, что по данному факту проводится проверка. Следователи произвели осмотр места происшествия, провели мероприятия, необходимые для установления обстоятельств произошедшего и соответствия перевозки пассажиров требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.