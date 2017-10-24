Пьяный житель Архангельска избил приехавшего к его собутыльнику врача

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Врача бригады скорой помощи избили в Архангельске, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, 20 октября 2017 года подозреваемый вызвал скорую к дому на улице Тимме, где после совместного употребления спиртных напитков его знакомый потерял сознание. После прибытия бригады и оказания помощи он ударил по лицу сотрудника ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная станция скорой медицинской помощи". Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали подозреваемого.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей… "нанесение побоев", — говорится в сообщении.

Добавляется, что подозреваемый объяснил свои действия алкогольным опьянением и неприязнью к медработнику, который медленно оказывал помощь его товарищу. Мужчина, терявший сознание, после оказания помощи пришел в себя и от госпитализации отказался.