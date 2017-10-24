Москвича задержали за танец на крыше полицейского автомобиля

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Москвича задержали после пляски на крыше полицейского автомобиля, причем инцидент произошел без видимой причины, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

"На улице Молодцова мужчина вышел из дома, забрался на патрульную машину, чтобы станцевать на ней, оставил вмятины на крыше и капоте, после чего был задержан", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД подтвердили факт инцидента, отметив, что видимой причины для такого поведения у мужчины не было.

По данным полиции, 25-летний мужчина вышел из подъезда и сразу забрался на крышу полицейского автомобиля, не только оставив вмятины, но и повредив сирену и мегафон ("светозвуковое громкоговорящее устройство").

Сейчас нарушитель доставлен в отдел полиции, материалы направлены в органы следствия, чтобы решить, если ли в произошедшем состав уголовного дела.