Мужчина, напавший на журналистку "Эха Москвы", имеет двойное гражданство

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Напавший на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Фельгенгауэр в понедельник была ранена мужчиной, ворвавшимся в редакцию радиостанции, угрозы ее жизни нет, но состояние тяжелое; по предварительным данным, злоумышленником оказался проживающий в Израиле уроженец Грузии, испытывающий к журналистке личную неприязнь. По сведениям источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина говорит, что его зовут Борис Гриц, и утверждает, что Фельгенгауэр его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт".

"Допрошен 48-летний Борис Гриц. При задержании у Грица были изъяты права, которые позволили оперативно установить личность нападавшего. Со слов задержанного, он родился в Абхазии, учился в Москве, имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации. В 2003 году уехал в Израиль и вернулся в Россию лишь месяц назад, в Москве проживает у своего знакомого", — сказала она.

Петренко отметила, что в ходе допроса задержанный пояснил, что он общался с потерпевшей в течение пяти лет "посредством телепатии", в связи с чем "у него развилась личная неприязнь к женщине, что и послужило мотивом для совершения преступления".

"Претензий к профессиональной деятельности Татьяны Фельгенгауэр задержанный в ходе допроса не высказывал", — подчеркнула Петренко.

Для того, чтобы попасть в редакцию радиостанции "Эхо Москвы", Гриц изготовил некий чертеж-схему, который "не имеет никакого отношения к реальному расположению помещений в здании", отметила она.

"Предъявив эти бумаги, задержанный воспользовался моментом и распылил в лицо охраннику слезоточивый газ", — рассказала официальный представитель СК.