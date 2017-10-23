Мужчина, напавший на журналистку "Эха Москвы", имеет двойное гражданство

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Напавший на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Допрошен 48-летний Борис Гриц. При задержании у Грица были изъяты права, которые позволили оперативно установить личность нападавшего. Со слов задержанного, он родился в Абхазии, учился в Москве, имеет двойное гражданство Израиля и Российской Федерации. В 2003 году уехал в Израиль и вернулся в Россию лишь месяц назад, в Москве проживает у своего знакомого", — сказала она.
"Претензий к профессиональной деятельности Татьяны Фельгенгауэр задержанный в ходе допроса не высказывал", — подчеркнула Петренко.
Для того, чтобы попасть в редакцию радиостанции "Эхо Москвы", Гриц изготовил некий чертеж-схему, который "не имеет никакого отношения к реальному расположению помещений в здании", отметила она.
"Предъявив эти бумаги, задержанный воспользовался моментом и распылил в лицо охраннику слезоточивый газ", — рассказала официальный представитель СК.