"Газпром-медиа" рассмотрит усиление безопасности редакции "Эхо Москвы"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. "Газпром-медиа" оказывает правоохранительным органам всестороннее содействие в расследовании обстоятельств нападения на журналистку "Эха Москвы", также будут рассмотрены необходимые меры по усилению безопасности в помещениях радиостанции, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

В понедельник неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована и прооперирована. На видео, распространенном официальным сайтом ГУМВД по Москве, задержанный говорит, что журналистка "преследовала (его) два месяца" через "телепатический контакт".

"Мы сожалеем о случившемся и желаем Татьяне скорейшего выздоровления. Дирекция корпоративной защиты холдинга организовала взаимодействие с правоохранительными органами и оказывает всестороннее содействие в расследовании обстоятельств произошедшего, будут рассмотрены необходимые меры по усилению безопасности в помещениях радиостанции", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Ранее главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что после инцидента обратился к холдингу с просьбой об усилении охраны, он также отметил, что поднимал этот вопрос ранее.