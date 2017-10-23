В ОБСЕ призвали судить напавшего на ведущую "Эхо Москвы"

ВЕНА, 23 окт — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призывает российские власти привлечь к суду злоумышленника, напавшего в понедельник на ведущую радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. ОБ этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Дезира.

В понедельник неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована, ей была проведена операция, после чего она была введена в состояние искусственной комы, сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов. На видео на официальном сайте ГУМВД по Москве задержанный говорит, что его журналистка "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Столичный главк МВД подтвердил, что мужчина, напавший на Фельгенгауэр, является иностранцем.

"Я осуждаю эту ужасающую атаку на журналиста и призываю власти привлечь виновного к суду", — сказал он, подчеркнув, что приветствует задержание нападавшего и начало расследования.

"Надеюсь, что расследование будет проведено властями быстро и тщательно. Нельзя допускать насилия в отношении журналистов", — добавил Дезир.