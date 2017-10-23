Кудрин пожелал Фельгенгауэр скорейшего выздоровления

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экс-министр финансов РФ и глава совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин пожелал скорейшего выздоровления журналистке "Эха Москвы" Татьяне Фельгенгауэр.

Пожелания скорейшего выздоровления Татьяне Фельгенгауэр @t_felg. Очень важно обеспечить безопасность работы журналистов. — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 23 октября 2017 г.

В понедельник неизвестный ворвался в редакцию и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована, ей была проведена операция, после чего она была введена в состояние искусственной комы, сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов. На видео на официальном сайте ГУМВД по Москве задержанный говорит, что его журналистка "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Столичный главк МВД подтвердил, что мужчина, напавший на Фельгенгауэр, является иностранцем.