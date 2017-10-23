В Башкирии бывшего районного депутата осудили на девять лет за убийство

УФА, 23 окт – РИА Новости, Рамиля Салихова. Суд в Башкирии приговорил к девяти годам лишения свободы районного экс-депутата за убийство племянника выстрелом из охотничьего карабина, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по республике.

Ранее региональный СК РФ сообщал, что в июне 2017 года депутат местного совета Зилаирского района Башкирии выстрелил из охотничьего карабина в своего 30-летнего племянника, который приехал в гости из Московской области. Следствие выяснило, что родственники распивали спиртные напитки, и причиной конфликта стало то, что молодой человек хотел уединиться со своей 21-летней знакомой. Впоследствии депутат был лишен мандата.

"В понедельник Зилаирский районный суд приговорил экс-депутата к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — сообщил агентству представитель следствия, отметив, что подсудимый свою вину не признал.

По данным башкирской прокуратуры, осужденный мужчина является председателем районного отделения ДОСААФ. В надзорном органе Башкирии агентству рассказали подробности инцидента.

"Когда племянник в ходе конфликта попытался войти в дом родственника, тот выстрелил в него из охотничьего карабина. Пуля прошла сквозь деревянную дверь и попала мужчине в шею. От полученной травмы он скончался на месте. Кроме того, злоумышленник предложил девушке убитого спрятать его труп. Получив отказ, он скрылся с места преступления", — сообщили в прокуратуре. Полицейские задержали преступника в соседней деревне.