На Кубани потерявшегося в лесу школьника нашли живым

КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости. Школьник, потерявшийся в лесу на Кубани во время соревнований по спортивному ориентированию в воскресенье, найден через сутки живым, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Как мне только что сообщили в оперативном штабе, в ходе поисково-спасательной операции, которая беспрерывно длилась почти сутки, 12-летний Алексей Шмаков был найден. Я благодарю за оперативную и качественную работу всех сотрудников МЧС, полицейских, казаков и волонтеров", — сказал Кондратьев.

Он добавил, что вокруг ситуации было много "неравнодушных людей".

"К поискам подключились местные жители, охотники, опытные туристы. Была обследована значительная территория. Алексей жив, чувствует себя он хорошо. Школьник вышел к казакам, которые патрулировали окрестности у станицы Калужской в Северском районе", — отметил губернатор.

При этом, по его словам, это не значит, что ситуация снята с контроля. Министерство образования всесторонне изучает вопрос причин случившегося, уточнил глава региона.