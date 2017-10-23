"Эхо Москвы" уже поднимало вопрос усиления охраны, сообщил главред

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что он уже ставил перед холдингом "Газпром-медиа" вопрос об усилении охраны радиостанции, после нападения на журналистку Татьяну Фельгенгауэр в понедельник он вновь обратился с этой просьбой к представителям холдинга.

В понедельник неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована и прооперирована. На видео, распространенном официальным сайтом ГУМВД по Москве , задержанный говорит, что журналистка "преследовала (его) два месяца" через "телепатический контакт".

"Здесь был глава службы безопасности "Газпром-медиа". Он обещал доложить совету директоров", — сказал Венедиктов.

На вопрос, обратился ли он к холдингу с просьбой об усилении охраны, собеседник агентства ответил утвердительно.

"Я давно обращался, сейчас в очередной раз", — сказал Венедиктов.

Комментарием холдинга "Газпром-Медиа" РИА Новости пока не располагает.