Миронов просит ужесточить обвинение для эксперта в деле мальчика в Балашихе

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов готовит депутатский запрос с просьбой переквалифицировать дело судмедэксперта, который указал в отчете, что у погибшего в Балашихе 6-летнего ребенка в крови был алкоголь.

"Против него возбуждено дело по халатности… Я сейчас готовлю новый свой депутатский запрос, чтобы здесь, возможно, переквалифицировали это дело", — сказал Миронов в эфире телеканала " Россия 24 ".

По мнению парламентария, в данной ситуации возникает "такое ощущение", что имели место "либо злой умысел, либо имел место подкуп". Миронов подчеркнул, что здесь пока он может только предполагать.

"Здесь я не сомневаюсь, что нужно вмешательство законодателя. И мы такие поправки в соответствующие законы готовим. Потому что это дело нашумевшее. Оно остается у меня на контроле лично. Я с родителями… на связи, я в курсе всего происходящего", — подчеркнул он.

Миронов отметил, что истина уже восторжествовала и доброе имя ребенка и его родителей восстановлено.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница Ольга Алисова за рулем автомобиля насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

В середине октября представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что экспертиза по резонансному делу о гибели мальчика в ДТП была проведена ненадлежащим образом: выполнявший ее специалист допустил загрязнение образца крови спиртообразующей микрофлорой, что привело к процессу спиртового брожения.

Комментируя ситуацию, адвокат, специалист по уголовному праву Алексей Синицын сообщил РИА Новости, что эксперт, подозреваемый в халатности, может получить лишь три месяца ареста независимо от того, умышленно он исказил результаты анализа или по неопытности. Как отметил Синицын, если будет доказано, что заключение было заведомо ложным, то в деле может возникнуть неожиданный поворот, так как ответственность тех, кто подкупил или заставил исполнителя проверки сделать неправильный вывод, существенно строже. По словам юриста, "за подкуп или принуждение эксперта к заведомо ложному заключению наступает уголовная ответственность по статье 309 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет".