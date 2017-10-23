Союз журналистов Москвы потребовал расследовать нападение на Фельгенгауэр

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Союз журналистов Москвы возмущен нападением на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и требует незамедлительного расследования правоохранительными органами этого преступления, говорится в заявлении Союза.

В понедельник неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована, ей была проведена операция, после чего она была введена в состояние искусственной комы, сообщил главред радиостанции. По оценке врачей, она находится в тяжелом состоянии. На видео, распространенном официальным сайтом ГУМВД по Москве, задержанный говорит, что журналистка "преследовала (его) два месяца" через "телепатический контакт". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Столичный главк МВД официально подтвердил, что мужчина, напавший на Фельгенгауэр, является иностранцем.

"Журналисты Москвы, как и все наше профессиональное сообщество, возмущены этим зверским проявлением злобы и агрессии по отношению к представителю СМИ, которое еще раз показало, насколько информационное поле деятельности стало опасным для здоровья и жизни его работников", — говорится в заявлении Союза.

Московский Союз журналистов "требует незамедлительного расследования правоохранительными органами этого вопиющего преступления, установления за его ходом строгого контроля, выявления организаторов и сообщников нападения".

"Союз журналистов Москвы в свою очередь выражает поддержку и самые искренние пожелания скорейшего выздоровления нашей коллеге, будет самым внимательным образом следить за ходом расследования, информировать об этом общественность и добиваться того, чтобы виновные неотвратимо понесли суровое наказание", — отметили в СЖМ.