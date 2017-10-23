Под Ростовом-на-Дону саперы уничтожили склад немецких снарядов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Саперы Южного военного округа в понедельник уничтожили склад немецких артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, обнаруженный в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Склад обнажил местный житель при проведении сельхозработ на своем участке в одном километре от села Алексеевка 19 октября. Всего было найдено более 200 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, в том числе реактивная мина диаметром 150 миллиметров, ручная граната, минометные мины, артиллерийские снаряды калибром 76 и 20 миллиметров.

"По прибытии на место военнослужащие мобильного отряда инженерно-саперного подразделения ЮВО, дислоцированного в Ростовской области, обследовали местность, используя штатные миноискатели ИМП-С2 и костюмы сапера ОВР-2 "Сокол", идентифицировали и извлекли боеприпасы, которыми оказались немецкие артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны", — сказал Астафьев.

Он уточнил, что всего было обнаружено более 200 снарядов и мин различных калибров, в том числе 23 и 76 миллиметровые боеприпасы. Саперы ЮВО уничтожили боеприпасы на месте путем подрыва накладным зарядом.

За 10 месяцев текущего года военнослужащие обезвредили и уничтожили в России более 23 тысяч взрывоопасных предметов, израсходовав при этом более 5 тонн взрывчатки, в том числе артиллерийские снаряды и минометные мины различного калибра, противотанковые и противопехотные гранаты и мины времен Великой Отечественной войны. Наиболее часто заявки на разминирование поступают с мест ожесточенных боев во времена Великой Отечественной войны — Волгоградской и Ростовской областей, Краснодарского края и республики Крым.