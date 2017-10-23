Украинец устроил перестрелку с пограничниками под Курском

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Гражданин Украины устроил перестрелку с российскими пограничниками, пытаясь незаконно пересечь границу, и был ранен, сообщила пресс-служба ФСБ.
У задержанного изъяли два пистолета и пять ручных гранат, а также 50 патронов калибра 5,45 миллиметра и 26 ампул с жидким веществом серого цвета, предположительно, ртутью.
В Киеве заявили, что проверяют информацию о перестрелке и пока не получали подтверждения от российской стороны. По словам пресс-секретаря украинской погранслужбы Олега Слободяна, инцидент мог произойти на некотролируемом украинским правительством участке границы в Донбассе.
Случаи нарушения границы
Подобные инциденты нередки в регионах, граничащих с Украиной, в частности, Курской, Белгородской и Брянской областях.
Ранее в октябре сотрудники погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям задержали за нарушение границы на луганском направлении украинца, представившегося военнослужащим ВСУ.
30 сентября в поселке Теткино Глушковского района Курской области двое неизвестных попытались перейти на территорию Украины вне пункта пропуска. При проверке документов они оказали вооруженное сопротивление. Завязалась перестрелка, в которой из-за несовместимых с жизнью ранений погиб российский пограничник. Один из нарушителей подорвал себя, второго удалось задержать. Были возбуждены уголовные дела о "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконном обороте оружия".