На Кубани два вертолета Минобороны ищут пропавшего в лесу ребенка

КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости. Пропавшего в лесу на Кубани 12-летнего школьника ищут два вертолета армейской авиации, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

Ранее сообщалось, что в воскресенье 12-летний ребенок участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, проводимых в станице Саратовской. По окончании маршрута мальчик не вернулся. Следователи и прокуратура организовали проверки. По поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева для поисков ребенка организован оперативный штаб.

"К поискам ребенка, пропавшего 22 октября 2017 года в районе поселка Военсовхоз Краснодарского края, от сил ЮВО привлечены два вертолета армейской авиации Ми-8 АМТШ "Терминатор" и Ми-28Н "Ночной охотник", оборудованных специальными средствами поиска", – говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, всего к операции по поиску привлечено около 100 военнослужащих и более 10 единиц военной и специальной техники.