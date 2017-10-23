МЧС и прокуратура проверят рынки Ростовской области после крупных пожаров

Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на вещевом рынке Темерник в Ростове-на-Дону. 8 октября 2017

Сотрудники пожарной охраны МЧС РФ во время тушения пожара на вещевом рынке Темерник в Ростове-на-Дону. 8 октября 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт — РИА Новости, Иван Капустин. МЧС совместно с прокуратурой проверят рынки Ростовской области после крупных пожаров в регионе, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"Письмо об инициации проверок рынков области направлено в прокуратуру. Сейчас ждем решения прокуратуры, и проверки должны совместно с ними проводиться", — пояснила собеседник агентства.

Она добавила, что поручение губернатора Ростовской области по проверкам рынков региона было дано после пожара на рынке "Восточный" около двух недель назад.

Павильон с бытовой химией и пластиковой посудой загорелся на хозяйственном рынке "Атлант" в воскресенье днем. В связи с угрозой распространения огня пожару был присвоен четвертый номер сложности (из пяти). Тушение пожара осложнялось ветром. Кроме того, в павильоне находились легковоспламеняющиеся вещества, а сам рынок удален от источников воды. Примерно к 22.00 пожар удалось полностью потушить, никто не пострадал. На месте пожара работает лаборатория, которая выясняет причины возгорания.

Ущерб составил около 200 миллионов рублей. По данным полиции, причиной пожара стало неосторожное обращение двух работников со сварочным аппаратом.