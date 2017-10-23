Напавший на Фельгенгауэр заявил, что она домогалась его телепатически

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Напавший с ножом на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр заявил на допросе, что она сексуально домогалась его в "телепатическом контакте" в течение двух месяцев.
"Зовут Борис Юрьевич Гриц. Потерпевшую я знал только в телепатическом контакте. Телепатический контакт был с 2012 года", — говорит задержанный на видео, распространенном официальным сайтом ГУМВД по Москве.
Как заявил задержанный, журналистка "меня преследовала два месяца" через "телепатический контакт".
В полиции сообщили хронологию нападения. По данным МВД, в помещение радиостанции "Эхо Москвы" проник неизвестный, "при этом брызнув в лицо работнику охраны газом раздражающего действия". Затем он поднялся на лифте в редакцию и ударил в шею ведущую.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что раненая журналистка, по оценке врачей, находится в состоянии средней тяжести.