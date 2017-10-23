Адвокат: дело о нападении на Фельгенгауэр могут дополнить новой статьей УК

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. После выяснения мотивов напавшего на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр дело могут дополнить статьей о воспрепятствовании журналистской деятельности, считает адвокат Дмитрий Аграновский.

В понедельник мужчина ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована, угрозы ее жизни нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

"Дело по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности не возбудили сразу, поскольку пока не установлен мотив нападения. Если в ходе следствия выяснится, что нападение связано с профессиональной деятельностью, то, конечно, добавят и статью 144 УК РФ", — пояснил адвокат.

Аграновский считает, что напавший получит реальный срок, но какой, предположить затрудняется.

"Сто процентов будет реальный срок, но, сколько именно лет, не знаю, достаточное серьезное наказание будет", — полагает адвокат.

Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, напавший на Фельгенгауэр оказался уроженцем Грузии, проживающим в Израиле. Как сообщал источник, в нападении пока прослеживается личный мотив.