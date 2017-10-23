В двух районах Дагестана отменили режим КТО, введенный 1 октября

МАХАЧКАЛА, 23 окт — РИА Новости. Режим КТО, введенный в начале октября в двух районах Дагестана, где искали боевиков, отменен в понедельник, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

"Режим КТО на территории Бабаюртовского и Кизилюртовского районов отменен", — рассказал собеседник агентства, не поясняя итогов операции.

Режим КТО на территории Бабаюртовского и Кизилюртовского районов был введен 1 октября. Вскоре в Бабаюртовском районе были ликвидированы два боевика, сообщил РИА Новости 4 октября источник в правоохранительных органах республики. По предварительным данным, ликвидированные боевики были причастны к убийству участкового в Кизлярском районе.