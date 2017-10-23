Угнавший московский теплоход рулевой частично признал вину

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Рулевой-моторист Евгений Лело, устроивший аварию на Москва-реке, заявил, что не собирался угонять теплоход "Егорий".

"Никакого умысла угонять теплоход у меня не было, он снабжен системой GPS, и обнаружить его местонахождение не составило бы труда. Вину признаю частично", — сказал подсудимый в Мосгорсуде, который в понедельник приступил к рассмотрению дела по существу.

Лело попросил переквалифицировать дело на более мягкую статью "Самоуправство". Сейчас ему вменяется часть 1 статьи 211 УК РФ (угон судна водного транспорта), санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы.

По версии следствия, 27 июля 2017 года рулевой-моторист пассажирского теплохода "Егорий" Лело, будучи в состоянии алкогольного опьянения, без ведома собственника вывел судно с двумя пассажирами из пункта отстоя "Затон Кожуховский". Он довел его до причала "Кленовый бульвар", где столкнулся с пришвартованным к причалу судном "Сильвер".