МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал беспрецедентным по дерзости нападение на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и подчеркнул, что угрозы и тем более насилие в адрес сотрудников СМИ не должны оставаться без последствий.

В понедельник неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована, ей делается операция. По оценке врачей, она находится в состоянии средней тяжести, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Причиной нападения, как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, стала, по предварительным данным, личная неприязнь.

"Это беспрецедентное по дерзости нападение на журналиста во время исполнения служебных обязанностей", — сказал Левин журналистам.

Он отметил, что в последнее время наблюдается настоящая волна агрессии по отношению к журналистскому сообществу. "Поджог редакции "Ленты.ру", уничтожение личного автомобиля Юлии Латыниной, угрозы в адрес журналистки Екатерины Винокуровой и вот сегодня дерзкое нападение на заместителя главного редактора "Эха Москвы". Это преступление показывает, что журналист не может быть в безопасности даже непосредственно в редакции", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, происходящее в очередной раз ставит вопрос о том, что угрозы и тем более физические действия в адрес сотрудников СМИ не должны оставаться без последствий, предусмотренных законом.

"Особую тревогу вызывает тот факт, что расследования резонансных преступлений зачастую остаются без результата, а значит, организаторы и исполнители подобных деяний не предстают перед судом. Это приводит к формированию у преступников ощущения, что их действия могут остаться безнаказанными", — добавил Левин.

Он пожелал скорейшего выздоровления Татьяне Фельгенгауэр и выразил надежду, что нападавший "вне зависимости от мотивов совершения преступления" понесет справедливое наказание.