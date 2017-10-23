МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин назвал беспрецедентным по дерзости нападение на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр и подчеркнул, что угрозы и тем более насилие в адрес сотрудников СМИ не должны оставаться без последствий.
"Это беспрецедентное по дерзости нападение на журналиста во время исполнения служебных обязанностей", — сказал Левин журналистам.
Он отметил, что в последнее время наблюдается настоящая волна агрессии по отношению к журналистскому сообществу. "Поджог редакции "Ленты.ру", уничтожение личного автомобиля Юлии Латыниной, угрозы в адрес журналистки Екатерины Винокуровой и вот сегодня дерзкое нападение на заместителя главного редактора "Эха Москвы". Это преступление показывает, что журналист не может быть в безопасности даже непосредственно в редакции", — подчеркнул парламентарий.
По его словам, происходящее в очередной раз ставит вопрос о том, что угрозы и тем более физические действия в адрес сотрудников СМИ не должны оставаться без последствий, предусмотренных законом.
Он пожелал скорейшего выздоровления Татьяне Фельгенгауэр и выразил надежду, что нападавший "вне зависимости от мотивов совершения преступления" понесет справедливое наказание.