Сибирячку, обокравшую банк ради лечения ребенка, осудили условно

НОВОСИБИРСК, 23 окт – РИА Новости. Суд в Новосибирской области приговорил к условному трехлетнему сроку лишения свободы кассира "Бинбанка", которая в период лечения больного ребенка тайно похитила более 4 миллионов рублей, сообщает в понедельник прокуратура региона.

"Кассир допофиса "Черепановский" (город Черепаново Новосибирской области) ПАО "Бинбанк" за период более полугода, используя свое служебное положение, похитила путем присвоения вверенные ей денежные средства в общей сумме более 4 миллионов рублей, принадлежащие банку", — говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что недостачу на сумму более 4 миллионов рублей в банке обнаружили летом 2017 года. Подозрение пало на кассира, 33-летнюю Юлию Демидову, которую в итоге суд и признал виновной в хищении с использованием служебного положения в особо крупном размере.

"Свою вину в инкриминируемом деянии женщина признала сразу. Она пояснила, что в начале ноября 2016 года в связи с уходом в отпуск старшего кассира исполняла ее обязанности. В тот период у нее возникли финансовые трудности, требовались деньги на лечение ребенка. Тогда она решила брать деньги из сейфа, воспользовавшись, что на кассовом узле она была одна", — сообщили в прокуратуре.

Со слов женщины, после выхода старшего кассира из отпуска она планировала вернуть деньги в сейф. Она неоднократно брала из сейфа различные суммы денег (доходило до 300 тысяч рублей). Впоследствии она осознала, что вернуть такую большую сумму в сейф она уже не сможет, так как заработная плата ее составляет 15 тысяч рублей, но продолжала брать деньги ежедневно, сообщили в ведомстве.

"Суд приговорил Демидову к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года", — сообщили в прокуратуре. Приговор в силу пока не вступил.